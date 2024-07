Lo sloveno rifila 39 secondi a Vingegaard e consolida il suo dominio sulla classifica generale

Ennesimo capolavoro di Tadej Pogacar, sempre più maglia gialla del Tour de France. Il fuoriclasse sloveno ha vinto in solitaria la 14a tappa, la frazione di 151,9 km sui Pirenei da Pau a Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet, rifilando 39″ a Jonas Vingegaard, secondo alle sue spalle ma incapace di tenere le ruote del capitano del team UAE Emirates, scattato sull’ultima salita a circa 4 km dall’arrivo. Terza piazza per Remco Evenepoel, a 1′”10 dal vincitore.

Aumenta il vantaggio in classifica generale

A circa 7 km dall’arrivo Adam Yates, compagno di squadra di Pogacar, ha attaccato con una prima accelerata che ha fatto la selezione nel gruppo dei big, preludio allo scatto della maglia gialla. Lo sloveno ha poi fatto il vuoto, aumentando il proprio vantaggio in classifica generale. Adesso Pogacar ha un margine di 1’57” su Vingegaard e di 2’22” su Evenepoel, sceso al terzo posto nella generale. Buona prova di Giulio Ciccone, che ha chiuso al quinto posto la frazione odierna, a 1’23” dal vincitore, in linea con gli altri uomini di classifica alle spalle dei primi tre. In classifica il capitano della Lidl-Trek si trova ottavo. Domenica è in programma la 15a tappa da Loudenvielle a Plateau de Beille, altro tappone pirenaico di 197 km.

Pogacar: “Squadra ha fatto lavoro pazzesco, vittoria è per loro”

“Era questo il nostro piano, abbiamo provato a vincere anche la tappa ma non volevamo fare solo lo sprint, per questo ha attaccato Yates. Ho visto che se fossi arrivato su di lui mi avrebbe potuto aiutare a mantenere un gap sui rivali. Devo ringraziare tutta la squadra, ha fatto un lavoro pazzesco, questa vittoria la dedico a loro“, ha commentato Pogacar. “Volevamo fare lo sprint nel finale per prendere qualche secondo, ma così è molto meglio – ha aggiunto lo sloveno – È una buonissima giornata, sono estremamente felice. Voglio mantenere questa forma, questa situazione e questa posizione in classifica”.

