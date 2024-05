Il dominatore della Corsa Rosa vince per distacco anche la frazione con la doppia scalata al Monte Grappa

Un fenomenale Tadej Pogacar ha vinto per distacco anche la ventesima tappa del Giro d’Italia edizione 107. La Alpago-Bassano del Grappa è l’ultima frazione della Corsa Rosa che presenta difficoltà altimetriche con il muro di Cà del Poggio a precedere la doppia scalata al Monte Grappa (18.1km all’8.1%). La maglia rosa Pogacar ha controllato la corsa nella prima parte della giornata, poi nella seconda scalata al Monte Grappa ha staccato tutti ai 35km dal traguardo andando prima a prendere l’ultimo fuggitivo, un eroico Giulio Pellizzari del team Bardiani, per poi involarsi da solo verso il traguardo di Bassano.

L’ordine di arrivo finale

Pogacar, portacolori del Team Uae, ha preceduto di 2’07” il francese Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) che ha regolato la volata del gruppetto degli inseguitori davanti al colombiano Daniel Martínez (BORA – hansgrohe) e a un ottimo Antonio Tiberi (Bahrain). In questo gruppo presente anche il gallese della Ineos Geraint Thomas. Per il 25enne fuoriclasse sloveno è la sesta vittoria di tappa in un Giro affrontato per la prima volta e dominato in lungo e in largo, in cui ha inflitto distacchi abissali a tutti i rivali. Nella classifica generale, infatti, Pogacar precede ora di 9’56” Martinez e di 10’24” il veterano Thomas che riesce a difendere comunque il secondo podio consecutivo al Giro dopo quello dello scorso anno dietro ad un altro sloveno, Primoz Roglic. Domani, domenica, il gran finale del Giro d’Italia con l’ultima tappa con partenza e arrivo a Roma dopo 125km di passerella per incoronare Pogacar maglia rosa.

