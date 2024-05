L'azzurro: "Riconfermarsi è sempre difficile, ma il mio piano è dare il 100%"

Manca sempre meno all’inizio del Giro d’Italia. La Corsa Rosa partirà sabato prossimo, 4 maggio, con la prima tappa da Venaria Reale a Torino. E tra i protagonisti ci sarà l’azzurro Johathan Milan della Lidl-Trek, lo scorso anno vincitore della maglia ciclamino che premia la classifica a punti riservata ai velocisti, che punta alla riconferma. “Quest’anno al via ci sono ragazzi molto forti in volata, sicuramente riconfermarsi è sempre difficile, però il mio piano è quello di dare il 100% giorno per giorno. Sono qui per divertirmi, fare un buon lavoro con la mia squadra e per vincere, gli obiettivi sono chiari, poi quello che verrà fuori lo si vedrà solamente all’arrivo”, ha detto il ciclista a LaPresse a margine di un evento organizzato dalla Lidl-Trek al Motovelodromo di Torino. “Chi mi preoccupa di più? Olav (Kooij, ndr) è un velocista che ha potenzialità per tenere anche in salita, per quanto riguarda le tappe completamente pianeggianti invece Merlier – ha aggiunto – Loro due sono i velocisti che temo di più, poi ce ne sono molti altri”, ha aggiunto.

