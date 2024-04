Gli organizzatori hanno neutralizzato la tappa

Maxi-caduta alla quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi di ciclismo, la Etxarri Aranatz-Legutio di 159 km. Lungo il passo di Untzilla, a 33 chilometri dal traguardo, sono rimasti coinvolti nell’incidente tra gli altri Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Remco Evenepoel. Per le ferite riportate rischiano la loro partecipazione al Tour de France. Il primo, rimasto a terra, e il belga Evenepoel, che si toccava una spalla, sono stati portati in ospedale per accertamenti clinici mentre lo sloveno Roglic si è rialzato zoppicando vistosamente. Gli organizzatori hanno cancellato e neutralizzato la tappa a seguito della caduta, avvenuta mentre i tre si trovavano nelle prime posizioni del gruppo.

La dinamica dell’incidente

L’incidente quando, in una curva, diversi corridori sono andati fuori strada e alcuni di loro sono finiti in un fosso di cemento a bordo strada. Ad avere la peggio Vingegaard rimasto immobile sdraiato su un fianco. Evenepoel invece non riusciva a muovere il braccio e si sospetta un problema alla clavicola.

💥 𝐂𝐚𝐢́𝐝𝐚 𝐦𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞 con muchos implicados en la @ehitzulia 🚨 Vingegaard, Evenepoel y Roglic, con gestos de bastante dolor entre los afectados#itzulia2024 pic.twitter.com/pVjlaglVd9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 4, 2024

