Us Open 2026, Sinner guida 10 azzurri a New York: si rivede Alcaraz

Sono 10 i rappresentanti del tennis tricolore presenti nelle-entry list per i main draw dello Us Open 2026, l’ultimo Slam dell’anno in programma sul cemento di Flushing Meadows. Otto i tennisti italiani presenti nel tabellone maschile: Jannik Sinner (vincitore nel 2024), Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. Due le giocatrici italiane inserite in quello femminile: Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.

Carlos Alcaraz (AP Photo/Aurelien Morissard, File)

Alcaraz in campo a Cincinnati dopo l’infortunio

Tra i protagonisti sul palcoscenico dell’USTA Billie Jean King Tennis Center di Flushing Meadows ci sarà anche la numero uno WTA Aryna Sabalenka. La bielorussa punta a diventare la prima donna a vincere tre titoli consecutivi di singolare allo US Open dopo Serena Williams (2012-14). Seguono i numeri 2 del mondo Elena Rybakina, campionessa in carica dell’Australian Open, e Alexander Zverev, vincitore del Roland Garros 2026. Il campione in carica del singolare maschile è Carlos Alcaraz: lo spagnolo, fermo da fine aprile per l’infortunio al polso destro (dovrebbe rientrare nel ‘1000’ di Cincinnati), punta a conquistare il suo terzo titolo a New York dopo quelli vinti nel 2022 e lo scorso anno. Lo US Open 2026 si svolgerà da domenica 23 agosto a domenica 13 settembre: la settimana precedente si disputeranno le qualificazioni.