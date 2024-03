Era il favorito della vigilia e non ha tradito le attese. Alle sue spalle l'italiano Luca Mozzato

Era il favorito della vigilia e non ha tradito le attese: Mathieu Van Der Poel ha vinto per la terza volta in carriera il Giro delle Fiandre dopo i successi del 2020 e 2022. Il campione del mondo in carica ha domato i 17 muri della celebre classica arrivando in solitaria sul traguardo di Oudenaarde dopo 270 chilometri di sudore e fatica. Il corridore della Alpecin-Deceuninck ha sferrato un primo attacco a 55 km dalla conclusione, sull’Oude Kwaremont, per poi staccare tutti i rivali, da ultimo Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), sul temibile Koppenberg, a 45 km dall’arrivo. Alle sue spalle, poco oltre il minuto, a sorpresa Luca Mozzato (Arkea-B& Hotels) ha regolato il gruppetto degli inseguitori bruciando allo sprint uno specialista come Michael Matthews, terzo.

Mozzato: “Mia miglior prestazione di sempre”

“Per crederci e per realizzare penso ci vorrà un po’ di tempo. Sono felicissimo, penso sia la mia miglior prestazione di sempre”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Luca Mozzato dopo il secondo posto conquistato nel Giro delle Fiandre, alle spalle dell’imprendibile Mathieu Van der Poel. “Sono stato anche un po’ aiutato dalla fortuna, quando abbiamo cominciato i muri non ero messo benissimo, però è andato tutto bene, sono riuscito a rientrare senza sprecare energie – ha proseguito il corridore dell’Arkea-B&B Hotels – Poi nel finale pian piano più i muri passavano più mi sembrava di stare meglio rispetto agli altri. Alla fine il vento in faccia ci ha un po’ aiutato a rientrare sui fuggitivi (Bettiol e Teuns, ndr), poi sulla linea sono riuscito a cogliere questo podio, che sicuramente questa sera mi godrò”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata