La tappa del mitico Tourmalet

Tadej Pogacar (Uae) ha vinto la sesta tappa del Tour de France, da Tarbes a Cuaterets-Cambasque, di 145 chilometri, che ha affrontato il mitico Tourmalet. Lo sloveno a poco più di 2,5 chilometri dal traguardo si produce in uno scatto che sorprende il danese Jonas Vingegaard che non riesce a rientrare sulle ruote di Pogacar e chiude con 24″ di ritardo, che salgono a 28″ per via dell’abbuono conquistato dallo sloveno.

Vingegaard nuova maglia gialla

Jonas Vingegaard è la nuova maglia gialla del Tour de France. Sale in testa alla classifica generale sfilando la casacca di leader dalle spalle dell’australiano Jai Hindley (Bora). Pogacar è secondo a 25″, Hindley scende al terzo posto con 1’34” di ritardo. Yates è 4° a 3’14”.

