L'evento per lanciare la Corsa Rosa con Tajani, Santanché e Cairo

Politica e sport insieme per lanciare il Giro d’Italia 2023 agli occhi della comunità internazionale anche in vista di Expo. I ministri Antonio Tajani e Daniela Santanché, il due volte campione del Giro Vincenzo Nibali e molte presenze del mondo della politica, diplomazia e imprese alla Farnesina per l’evento “Il 106mo Giro d’Italia: vetrina per il saper fare italiano”. “Il Giro d’Italia attraversa tantissimi borghi e città meno conosciute dagli stranieri ma anche da molti italiani. Bene che il giro d’Italia sia sempre più valorizzato per attirare turisti in luoghi non conosciutissimi. Ogni angolo del nostro Paese deve essere visitato”, dice il ministro padrone di casa Antonio Tajani.

“Gli eventi sportivi come questo aiutano a destagionalizzare il nostro settore turistico. In questo modo possiamo anche stabilizzare i lavoratori. Lo sport e il turismo devono camminare assieme perché sono importantissimi” aggiunge la ministra del Turismo Daniela Santanché. “In altri paesi come la Francia il Tour de France è sentito come un bene nazionale. Quello che vorrei è che il Giro d’Italia sia sempre di più un bene nazionale per promuovere il nostro Paese in tutto il mondo” dice Urbano Cairo, patron del gruppo RCS che organizza il Giro.

