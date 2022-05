Lo spagnolo Lopez resta in maglia rosa

Stefano Oldani vince la 12esima tappa del Giro d’Italia, 204 km da Parma a Genova. E’ il secondo successo consecutivo per un italiano nella corsa , dopo quella di Dainese ieri a Reggio Emilia, con il 24enne della Alpecin-Fenix che coglie la prima vittoria in carriera battendo in volata in via XX settembre Rota e Leemreize. suoi compagni di fuga. Lo spagnolo Lopez Perez, arrivato con 9 secondi di ritardo, mantiene la maglia rosa. La tappa ha visto il ritiro, prima del via, del velocista Caleb Ewan .In classifica generale grande balzo in avanti di Kelderman e Hamilton, che guadagnano circa 8′ sulla maglia rosa. Domani la 13esima frazione, 150 km da Sanremo a Cuneo.

