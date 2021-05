Il belga si aggiudica la frazione da Stupinigi a Novara, secondo Giacomo Nizzolo

Il belga Tim Merlier ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d’Italia, la frazione pianeggiante di 179 km da Stupinigi a Novara. Seconda piazza per Giacomo Nizzolo. Filippo Ganna resta in maglia rosa. Lunedì è in programma la terza tappa, sempre in Piemonte, con la frazione di 190 km da Biella a Canale con un finale insidioso.

