Occhi puntati su Ganna per la prima maglia rosa

Tutto pronto per la 104esima edizione del Giro d’Italia, al via oggi a Torino. Si tratta di una delle più dure degli ultimi anni, con ben 8 arrivi in salita. Si comincia con una crono individuale di 8,6 km che si snoda nelle vie centrali del capoluogo piemontese. Il primo a partire alle ore 14 sarà Filippo Tagliani della Androni Giocattoli – Sidermec. Il più atteso di oggi alle 16.53 Filippo Ganna grande favorito per la conquista della prima maglia rosa. Ai nastri di partenza anche Vincenzo Nibali che ha recuperato a tempo record dall’infortunio al polso. “Il Piemonte riparte e lo fa pedalando” ha dichiarato ieri il governatore Alberto Cirio.

