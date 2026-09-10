Il Napoli ha steccato alla prima uscita stagionale in Champions League contro l’Arsenal, lo 0-1 finale porta la firma del capitano dei Gunners Martin Ødegaard. Per gli uomini di Allegri finale amaro, al termine di una partita giocata a ottimi livelli contro un avversario di caratura internazionale, che significa la terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppa. Ecco alcuni degli scatti più belli della serata.
Napoli – Arsenal, le più belle foto della serata di Champions League allo stadio Maradona
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Per la squadra di Max Allegri è la terza sconfitta consecutiva tra coppa e campionato
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