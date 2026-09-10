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giovedì 10 settembre 2026

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Napoli – Arsenal, le più belle foto della serata di Champions League allo stadio Maradona

Napoli – Arsenal, le più belle foto della serata di Champions League allo stadio Maradona
Matteo Politano in azione durante il match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
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Per la squadra di Max Allegri è la terza sconfitta consecutiva tra coppa e campionato

Un tifoso napoletano prima del match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
I palloni ufficiali prima del match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Mikel Arteta e Massimiliano Allegri si salutano prima del match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Matteo Politano in azione durante il match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Rasmus Hojlund in azione durante il match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Kevin De Bruyne in azione durante il match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Matteo Politano in azione durante il match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Martin Ødegaard dell'Arsenal esulta dopo il goal del 0-1 durante il match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Martin Ødegaard dell'Arsenal esulta dopo il goal del 0-1 durante il match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Mathias Olivera del Napoli in contrasto con Declan Rice durante il match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Rasmus Hojlund del Napoli in contrasto con Gabriel durante il match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Bukayo Saka in azione durante il match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
La delusione di Amir Rrahmani del Napoli dopo il match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
La delusione di Kevin De Bruyne del Napoli dopo il match di UEFA Champions League tra Napoli e Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 settembre 2026 (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)

Il Napoli ha steccato alla prima uscita stagionale in Champions League contro l’Arsenal, lo 0-1 finale porta la firma del capitano dei Gunners Martin Ødegaard. Per gli uomini di Allegri finale amaro, al termine di una partita giocata a ottimi livelli contro un avversario di caratura internazionale, che significa la terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppa. Ecco alcuni degli scatti più belli della serata.

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