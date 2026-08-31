Italia-Serbia, gli azzurri sfidano Jokic per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027: orari e dove vederli

L’Italia di Luca Banchi questa sera, lunedì 31 agosto, sfida la Serbia di Nikola Jokic. Il match, valido per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, è in programma alle 19.30 a Pesaro. Gli azzurri arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta di misura rimediata contro la Bosnia-Erzegovina di Jusuf Nurkić per 78-76. Tuttavia il match di venerdì scorso non ha messo a repentaglio la classifica del girone J con l’Italia seconda a quota 12 punti, alle spalle della Turchia (prima con 14 punti), e alla pari con la nazionale serba.

L’Italia sfida la Serbia di Jokic

Quella di stasera sarà una partita tutt’altro che semplice, visto che nella Serbia c’è uno dei migliori giocatori del mondo: Nikola Jokic, fuoriclasse di 31 anni che milita in Nba con i Denver Nuggets. Durante gli anni trascorsi negli Stati Uniti ha riempito la sua bacheca di numerosi trofei tra cui un anello Nba e tre titoli Mvp. Considerato uno dei migliori cestiti di sempre, la scorsa stagione ha chiuso con una media di 27.7 punti, 12.9 rimbalzi e 10.7 assist.

La classifica del girone J

Turchia 14 punti Italia 12 punti Serbia 12 punti Bosnia-Erzegovina 10 punti Lituania 10 punti Islanda 10 punti

Dove vedere Italia-Serbia in tv

La partita tra Italia e Serbia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, si può seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now e Dazn. Fischio di inizio questa sera, lunedì 31 agosto, alle 19.30 alla Vitifrigo Arena di Pesaro.