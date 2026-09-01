Germania, ministro Interni: "Mosca coinvolta in caso droni Lipsia"

Il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt attribuisce a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni a Lipsia. “Le indagini della polizia, le modalità operative e le informazioni dell’intelligence provano la responsabilità russa per il tentato attacco all’aeroporto di Lipsia”, ha dichiarato. “Il governo giunge pertanto alla conclusione che la Russia è responsabile dell’attacco ibrido avvenuto a Lipsia il 4 agosto”, ha aggiunto. Il ministro ha inoltre chiarito, insieme al ministro degli Esteri Johann Wadephul: “Non consideriamo Lipsia come un evento isolato, ma lo vediamo in combinazione con ulteriori azioni ibride”. “Non siamo in guerra”, ha aggiunto.