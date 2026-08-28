Bosnia-Italia 78-76: gli Azzurri ko nelle qualificazioni mondiali

Il prossimo impegno è in programma lunedì 31 agosto a Pesaro contro la Serbia

Bosnia-Italia era la prima gara della seconda fase di qualificazione ai Mondiali del 2027. A Tuzla gli azzurri del ct Luca Bianchi escono sconfitti con il punteggio di 78-76, restando così a 12 punti e al secondo posto in classifica dietro la Turchia a 14. Il prossimo impegno dell’Italia è in programma lunedì 31 agosto a Pesaro contro la Serbia.