Report, Presutti e Piervincenzi arrivano in sede Rai a via Teulada per incontrare Corsini

Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, secondo quanto si apprende, stanno incontrando il direttore degli Approfondimenti Rai Paolo Corsini. Al centro del confronto il futuro di Report. I due giornalisti sono stati designati come co-conduttori del programma di Rai3 dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci, ma gli inviati storici si sono opposti alla decisione. I giornalisti interni di Report hanno minacciato anche lo sciopero. L’incontro di Corsini con Presutti e Piervincenzi, arrivati poco fa nella sede Rai di via Teulada, segue di poche ore quello del direttore dell’Approfondimento con Bernardo Iovene e Giulio Valesini, che hanno rifiutato la nomina di capi autore dopo l’annuncio della nomina di Presutti e Piervincenzi. Anche oggi, i due inviati di Report hanno ribadito che il dialogo riprenderà solo con la rinuncia dei due co-conduttori designati dalla Rai.