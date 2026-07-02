Nato, Tajani: "Rutte? Ha detto cose sbagliate ma ora vediamo di lavorare meglio"

“Frattura ricomposta con il segretario della Nato Rutte dopo le sue parole sui voli dalle basi Usa in Italia? Lo vedrò al vertice di Ankara della Nato. Ha detto delle cose sbagliate. Come ho detto ieri in Parlamento una scelta improvvida ma adesso vediamo di lavorare meglio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’Assemblea Ania all’Auditorium Parco della Musica di Roma. “Ma siamo qui per parlare di economia”, ha proseguito Tajani, “e credo che la grande sfida che abbiamo di fronte sia coinvolgere nella realizzazione dei grandi progetti una parte di quei quasi 2mila miliardi di risparmio privato che oggi sono dormienti. Dobbiamo convincere il privato, compreso il mondo delle assicurazioni, di farsi protagonista per rendere questo Paese più moderno”.