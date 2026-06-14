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domenica 14 giugno 2026

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Nba Finals 2026, Knicks campioni: il sindaco di New York Mamdani festeggia coi tifosi in un bar

LaPresse
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Anche il sindaco di New York City, Zohran Mamdani, euforico per la vittoria del titolo Nba da parte dei Knicks. Il primo cittadino della Grande Mela ha festeggiato lo storico successo in un bar di Canal Street, a Manhattan.
Per la prima volta in 53 anni, New York domina l’NBA, battendo i San Antonio Spurs 94-90 in Gara 5 delle Finals 2026. La squadra newyorkese ha vinto la serie per 4-1, rimontando da svantaggi in doppia cifra in tutte e quattro le vittorie.