NBA, i vip festeggiano fuori dal Madison Square Garden: Adam Sandler, Jerry Seinfeld, Jimmy Fallon e il Wu-Tang Clan

Celebrità, sportivi e tifosi hanno festeggiato insieme al Madison Square Garden dopo la clamorosa vittoria dei New York Knicks in Gara 4 delle Finals NBA. Nelle immagini compaiono volti noti come Adam Sandler, Aaron Judge, Jerry Seinfeld, Jimmy Fallon, il Wu-Tang Clan, Henrik Lundqvist e Metta World Peace, presenti per assistere a una delle partite più incredibili della stagione.

I Knicks hanno battuto i San Antonio Spurs 107-106 completando una rimonta storica dopo essere stati sotto di 29 punti. Decisivo OG Anunoby, autore del canestro che ha consegnato a New York il successo a poco più di un secondo dalla sirena. Con il 3-1 nella serie, i Knicks sono ora a una sola vittoria dal titolo NBA. Una rimonta di queste dimensioni non si era mai vista nelle finali nell’era delle statistiche moderne della lega. Gara 5 si giocherà a San Antonio.