Knicks-Spurs, rimonta record in gara 4: New York a un passo dalla vittoria delle Finals Nba 2026

Finisce con una rimonta da record gara 4 tra Knicks e Spurs delle Finals Nba 2026. La squadra di New York ha firmato il più grande recupero nella storia delle finali del campionato americano di basket, arrivando a vincere la partita contro San Antonio col punteggio di 107-106, recuperando uno svantaggio di 29 punti nella notte di mercoledì 10 giugno. I Knicks si portano così a un passo dal loro primo titolo Nba dal 1973.

La rimonta record in gara 4

A completare la clamorosa rimonta di New York è stato OG Anunoby, che ha corretto a canestro l’errore da tre punti di Jalen Brunson a 1,2 secondi dalla sirena finale. L’impresa sembrava impossibile nelle prime fasi della gara, con gli Spurs capaci di chiudere il primo tempo avanti di 27 punti. Ma Brunson ha guidato la riscossa di New York con 36 punti, mentre Anunoby ha chiuso con 33. Gara 5 è in programma sabato sera a San Antonio. Il canestro decisivo ha regalato ai Knicks il vantaggio per 3-1 nella serie e tre opportunità per conquistare il campionato.

La partita aveva preso fin da subito una direzione favorevole agli Spurs ma la svolta è arrivata nella seconda metà di gara. Un Flagrant-1 fischiato a Wembanyama e una serie di palle perse degli Spurs hanno consentito ai Knicks di ridurre progressivamente il distacco. Con Brunson protagonista, New York ha chiuso il terzo quarto sotto di 15 lunghezze, mantenendo aperta la partita. Nell’ultimo periodo i Knicks hanno completato la rimonta. Brunson e Anunoby hanno guidato l’attacco dei padroni di casa, mentre San Antonio ha perso continuità offensiva.

Il centro dei New York Knicks Karl-Anthony Towns abbraccia l’ala Og Anunoby dopo la vittoria della squadra sui San Antonio Spurs nella quarta partita delle finali NBA, mercoledì 10 giugno 2026, a New York. (AP Photo/Frank Franklin II)

La festa a New York di tifosi e celebrità

Dopo la spettacolare vittoria sugli Spurs migliaia di tifosi dei New York Knicks hanno festeggiato nelle strade di Manhattan con cori, bandiere e caroselli attorno al Madison Square Garden. Tra i tifosi in festa anche molte celebrità e sportivi e tifosi: tra i volti noti presenti Adam Sandler, Aaron Judge, Jerry Seinfeld, Jimmy Fallon, il Wu-Tang Clan, Henrik Lundqvist e Metta World Peace.

Jackie e Adam Sandler assistono alla prima metà della quarta partita delle finali NBA tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks, mercoledì 10 giugno 2026, a New York. (Foto AP/Ross D. Franklin)

Jimmy Fallon esulta durante il secondo tempo della quarta partita delle finali NBA tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs, mercoledì 10 giugno 2026, a New York. (Foto AP/Ross D. Franklin)