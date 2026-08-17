Hayden Panettiere, la star di Heroes è morta a 36 anni: le sue ultime apparizioni

È morta Hayden Panettiere, attrice di popolari serie televisive come ‘Heroes’ e ‘Nashville’. Aveva 36 anni. La notizia è stata data dal padre della star ad Abc News: “È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden. Era una luce straordinaria e una forza della natura, capace di portare amore e gioia immensi a chiunque l’abbia conosciuta, così come ai milioni di persone che l’hanno seguita sullo schermo”, si legge nella dichiarazione. Non è stata resa nota la causa del decesso.