Nba Finals 2026, gli Spurs vincono gara-3 in casa dei Knicks

Victor Wembanyama ha totalizzato 32 punti, otto rimbalzi e sei assist nella sua prima vittoria nelle Nba Finals 2026, trascinando i San Antonio Spurs a un successo per 115-111 contro i New York Knicks e portando la serie sul 2-1. Davanti al pubblico del Madison Square Garden – tra cui era presente il presidente Donald Trump – i texani hanno inflitto ai newyorkesi la loro prima sconfitta in 46 giorni. I ragazzi di Mike Brown, invece, hanno visto interrompersi la loro serie di 13 vittorie consecutive nei playoff Nba, la seconda più lunga nella storia del basket a stelle e strisce, e hanno perso l’occasione di portarsi a un passo dal loro primo titolo dal 1973.

🏆 GAME 3 FINAL SCORE 🏆



Wemby shines as the @spurs win Game 3 to make it a 2-1 series in the NBA Finals!



Stephon Castle: 23 PTS, 5 REB, 5 AST

Dylan Harper: 13 PTS, 9 REB, 4 AST



Game 4: Wednesday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/SPZd9zbyrj — NBA (@NBA) June 9, 2026

Trump fischiato al Madison Square Garden

Prima dell’inizio del match gran parte dei tifosi di New York ha fischiato Donald Trump, presente al Madison Square Garden, quando la sua immagine è apparsa sul maxischermo durante l’esecuzione dell’inno nazionale. E’ la prima volta che un presidente degli Stati Uniti in carica assiste a una partita di finale nell’arena.

Il tycoon ha assistito alla partita dalla suite del proprietario dei Knicks, James Dolan, insieme alla nipote Kai, al consigliere personale Boris Epshteyn e ai segretari di gabinetto Lee Zeldin, Sean Duffy e Doug Burgum. Era seduto accanto a Dolan per il primo quarto e ha trascorso parte del secondo a parlare con il commissario dell’Nba Adam Silver e con Bruce Blakeman, candidato repubblicano alla carica di governatore.

L’elicottero Marine One di Trump è decollato dalla sua casa nel New Jersey ed è atterrato vicino a Wall Street prima che il suo corteo di auto attraversasse Manhattan e raggiungesse l’arena circa un’ora prima dell’inizio della partita. Ha incontrato alcune persone che facevano gesti offensivi e, fuori dall’area, un gruppo esponeva cartelli con la scritta “Trump deve andarsene”.

Trump: “Fischi? Credo fossero per lo più applausi”

Il leader della Casa Bianca, tuttavia, non si è lasciato turbare dai fischi che i tifosi dei Knicks gli hanno riservato al palazzetto. “Credo che fossero per lo più applausi”, ha detto ai giornalisti dopo la partita, prima di salire sull’Air Force One per tornare a Washington, “c’era molto rumore ed era un’atmosfera molto entusiasta“.