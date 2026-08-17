Bolivia, i cani benedetti in chiesa per la tradizionale festa di San Rocco

Domenica, in Bolivia, si è celebrata la festa di San Rocco, in onore del santo patrono dei cani. A La Paz la chiesa di San Pedro era gremita di fedeli e dei loro animali domestici per la messa, durante la quale il sacerdote ha letto i nomi dei proprietari e dei loro animali presenti. Alcuni proprietari portavano con sé anche le foto dei loro animali domestici defunti. Nella sua omelia, padre Arana ha ricordato che San Rocco era un pellegrino francese del XIV secolo che donò i propri beni ai poveri e a coloro che erano afflitti dalla peste in Italia. Secondo la tradizione, la sua vita fu salvata da un cane che gli portò del cibo quando contrasse la peste.