Nba Finals 2026, la sfida San Antonio-New York nel segno di Popovich: curiosità e date delle finali

L’attesa sta le Nba Finals 2026 sta per finire. Tra due giorni inizia a San Antonio in Texas la finale per il titolo del massimo campionato di basket statunitense tra gli Spurs padroni di casa e i New York Knicks. Ironia della sorte le due squadre tornano ad affrontarsi 27 anni dopo l’ultima finale giocata dalla squadra della Grande Mela (in campo allora anche Rick Brunson il papà dell’attuale stella dei Knicks Jalen Brunson), persa proprio contro gli Spurs di Duncan e Ginobili. E sulla panchina della franchigia texana c’era Gregg Popovich, storico capo allenatore di San Antonio oggi presidente della franchigia, ma che ha avuto tra i suoi tanti assistenti in carriera anche l’attuale coach di New York Mike Brown.

La guardia dei New York Knicks Jalen Brunson, al centro, tiene in mano il trofeo MVP dopo la quarta partita delle finali della East Conference dei playoff NBA contro i Cleveland Cavaliers a Cleveland, lunedì 25 maggio 2026. (AP Photo/Sue Ogrocki)

Quando inizia la sfida al meglio delle sette

La sfida al meglio delle sette partite che inizierà nella notte italiana tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno. Gara 2 è in programma alle 2.30 di notte ora italiana di sabato 6 giugno, Gara 3 invece si giocherà alla stessa ora martedì 9 giugno e Gara 4 giovedì 11, sempre alle 2.30 ora italiana. Se saranno necessarie poi le successive sfide si terranno domenica 14 giugno, mercoledì 17 e infine sabato 20 ore 2.30, sempre ora italiana.

Le Finals NBA 2026 nel segno di coach Popovic

Le Finals Nba 2026 avranno tra i protagonisti, sullo sfondo, anche ‘El Jefe’ (‘Il capo’, ndr) Gregg Popovich, storico allenatore degli Spurs. La stella della squadra texana, Victor Wembanyama, riusciva a malapena a parlare quando gli hanno chiesto del rapporto col suo ex coach, poco dopo aver vinto il titolo della Western Conference e conquistato l’accesso alle finali Nba di quest’anno per affrontare New York. Wembanyama si è fermato, visibilmente emozionato, prima di iniziare la sua risposta. “Non so cosa significhi per lui”, ha detto Wembanyama. “È un uomo che ha più esperienza come allenatore di quasi chiunque altro e ha vissuto così tante cose nella sua carriera e così tante cose ora come ‘El Jefe’. Sta vivendo cose che non possiamo nemmeno immaginare. Quindi, devo chiamarlo. Devo vederlo. Devo parlargli perché non c’è modo che io possa capire in questo momento come si sente”, ha detto emozionato il campione francese che ha trascinato i texani in finale.

Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs durante la settima partita delle finali della West Conference dei playoff NBA contro gli Oklahoma City Thunder, sabato 30 maggio 2026, a Oklahoma City. (AP Photo/Tony Gutierrez)

Chi è Popovic

Il titolo ufficiale del 77enne Popovich è presidente degli Spurs. Ufficiosamente, il membro della Hall of Fame del basket potrebbe essere considerato un allenatore emerito: lo si vede ancora regolarmente agli allenamenti a San Antonio, alle partite, a volte persino con l’aiuto di un bastone. È ancora presente nelle orecchie di giocatori e allenatori, tanto da aver fatto visita allo spogliatoio dopo la sconfitta degli Spurs in gara 3 delle finali della Western Conference contro Oklahoma City, per un discorso motivazionale e, a seconda dei punti di vista, anche per una ramanzina. Ma in realtà, è ‘El Jefe’. Il capo. È così che si è autodefinito quando si è ritirato l’anno scorso, parlando pubblicamente per la prima volta dall’ictus del novembre 2024 che di fatto ha posto fine alla sua carriera da allenatore e ha portato Mitch Johnson a ottenere l’incarico praticamente con poche ore di preavviso. Si è presentato all’evento con una giacca, che poi ha aperto per mostrare la maglietta con la scritta ‘El Jefe’ sul davanti.

Coach Pop è stato per anni la faccia degli Spurs: allenatore più vincente della storia NBA con 1422 vittorie in 2291 partite, ha guidato per 29 stagioni San Antonio, conquistando 5 titoli NBA, 13 titoli di division e 3 volte il premio di allenatore dell’anno. Nel 2023 è stato inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Il 2 novembre 2024 Gregg Popovich è stato colpito da un ictus, che lo ha allontanato a tempo indeterminato dalla panchina degli Spurs, sostituito dall’assistente Mitch Johnson. Il 27 febbraio 2025 Pop ha annunciato ai giocatori che non sarebbe tornato ad allenare.

L’ombra di Popovic anche a New York

L’allenatore dei Knicks, Mike Brown, ha visto in prima persona come Popovich gestiva gli Spurs; ha trascorso tre anni come suo assistente a San Antonio. Brown ha ancora dei familiari che vivono a San Antonio, il che lo ha portato a scherzare qualche giorno fa sul fatto che una finale Nba tra Knicks e Spurs gli farebbe risparmiare un po’ di soldi, perché non dovrebbe far venire in aereo così tante persone per assistere alle partite. “Ha ancora una presenza enorme. Avrà sempre una presenza importante”, ha detto Brown a proposito di Popovich. “Il lavoro che ha svolto, non solo in campo con quella squadra o con quella società, ma anche fuori dal campo, lascerà un segno indelebile finché esisterà il basket. La sua presenza si fa sentire costantemente e nutro grande rispetto per la società per diverse ragioni”, ha aggiunto.

E Popovich continua a godere di questo rispetto, anche adesso. L’ex coach ha incontrato gli Spurs all’aeroporto dopo il loro rientro da Gara 3 e Gara 4 della serie di semifinale della Western Conference contro Minnesota, un paio di settimane fa, per un motivo ben preciso. Wembanyama era stato espulso da Gara 4 per una gomitata antisportiva al giocatore dei Timberwolves Naz Reid. Quando Wembanyama è sceso dall’aereo, Popovich lo stava aspettando. Le telecamere hanno ripreso lo scambio ed era piuttosto chiaro che Popovich stesse parlando e Wembanyama stesse ascoltando. “Ci dà feedback e ci parla regolarmente”, ha detto Wembanyama, senza rivelare quale fosse il messaggio di Popovich quel pomeriggio. Popovich era presente all’aeroporto anche nelle prime ore di domenica mattina, quando gli Spurs sono tornati a casa da Oklahoma City, in una notte in cui migliaia di tifosi, sia in città che per le strade, hanno festeggiato la vittoria.

FILE – L’allenatore dei San Antonio Spurs Gregg Popovich, a sinistra, parla con Victor Wembanyama in panchina durante il primo tempo di una partita di basket NBA contro gli Houston Rockets il 5 marzo 2024 a Houston. (Foto AP/David J. Phillip, archivio)

Johnson e il rapporto col vecchio coach Popovic

Come allenatore di San Antonio Popovich ha vinto cinque titoli Nba, il primo dei quali nel 1999, quando gli Spurs sconfissero proprio i Knicks. La nuova era del basket degli Spurs è arrivata, con Johnson come allenatore, ed è una curiosa coincidenza che la sua prima finale da allenatore degli Spurs sia proprio contro i Knicks. “Sono fortunato che il mio vecchio capo sia ancora qui e che abbia già vissuto situazioni simili diverse volte”, ha detto Johnson. “Coach Pop è stato una risorsa preziosa“, ha aggiunto. E subito dopo la sua vittoria più importante, quella che lo ha portato alla sua prima di quelle che spera saranno molte finali Nba, Wembanyama non vedeva l’ora di parlare con El Jefe. “Quando gli parlerò, tutto rimarrà solo nella mia testa, a meno che non registri tutto di nascosto”, ha detto Wembanyama. “Ma devo parlargli, subito”, ha ribadito. Ci sono ancora lezioni da imparare. Ci sono altre quattro vittorie da conquistare. E Wembanyama sa che se c’è qualcuno che conosce davvero la strada per quelle vittorie, quello è Popovich.

Intanto è ufficiale: i loghi delle finali Nba sono tornati alle finali Nba. Senza alcun clamore, se non un post sui social media, la Nba ha annunciato domenica che l’immagine del trofeo Larry O’Brien, assegnato al vincitore delle finali, verrà dipinta a metà campo per le partite sia al Frost Bank Center di San Antonio che al Madison Square Garden di New York, durante le finali di questa stagione. Torna anche il logo con la scritta ‘The Finals’, che sarà presente su entrambi i lati del campo.