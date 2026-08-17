Home > Esteri > Ucraina, Kiev attacca Belgorod: i missili ucraini fanno morti e feriti

È di sei morti e quattro feriti il bilancio di un attacco di missili dell’Ucraina contro il villaggio di Koloskovo, nel distretto di Valuyki, nella zona di Belgorod. Lo fa sapere sul suo canale Telegram il governatore ad interim della regione Alexander Shuvaev. “È con profondo rammarico che riferisco della morte di sei persone a seguito dell’impatto di proiettili ucraini. Porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime; condividiamo il vostro dolore” si legge nel post. Tra i feriti ci sarebbe anche un ragazzo di 14 anni.

La scorsa notte i sistemi di difesa aerea della Russia “hanno intercettato e distrutto 205” droni ucraini sui territori delle regioni di Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Volgogrado, Kaluga, Kursk, Rostov, Repubblica di Crimea e sulle acque dei mari d’Azov e Nero. Lo rende noto il ministero della Difesa russo su Telegram.