Playoff Nba 2026, Timberwolves-Nuggets 113-96: sorpasso Minnesota

I Minnesota Timberwolves rimontano i Denver Nuggets e si portano sul 2-1 nella serie valida per i playoff Nba 2026. La franchigia di Minneapolis, davanti al pubblico di casa del Target Center, ha vinto 113-96 grazie a una super difesa e alle prestazioni di Jaden McDaniels (autore di 20 punti, 10 rimbalzi e 3 assist) e Ayo Dosonmu (che ha messo a segno 25 punti, 3 rimbalzi e 9 assist). Sei giocatori sono andati in doppia cifra tra cui Julius Randle e il solito Anthony Edwards, secondo e primo violino di Minnesota. Ottima prestazione anche di Rudy Gobert con 10 punti, 12 rimbalzi e 3 assist. Inutile per i Nuggets la doppia doppia di Nikola Jokic, autore di 27 punti e 15 rimbalzi.

Three words to describe Jaden McDaniels as a defender:



✍️ GRITTY

✍️ RELENTLESS

✍️ ENERGETIC



When Minnesota needs a stop, they can count on @Jmcdaniels7 💯 https://t.co/IgDB8PlGC6 pic.twitter.com/GrzALtA5JH — NBA (@NBA) April 24, 2026

Vincono anche Raptors e Hawks

I Toronto Raptors hanno battuto in casa 126-104 i Cleveland Cavaliers, in vantaggio 2-1 nella serie. I canadesi – con cinque giocatori in doppia cifra – hanno volato grazie ai 33 punti con 11 assist di Scottie Barnes e ai 33 punti in 39 minuti di R.J. Barrett. Ai Cavs, invece, non sono bastati i 18 punti di James Harden.

Nella terza gara disputata nella notte, gli Atlanta Hawks hanno superato di misura, 109-108, i New York Knicks, portandosi così 2-1 nella serie. I padroni di casa hanno ringraziato un Jalen Johnson da 24 punti e 10 rimbalzi. Alla squadra della Grande Mela non sono serviti più di tanto i 29 punti di OG Anunoby e la prova da urlo di Karl-Anthony Towns, che ha segnato 21 punti e raccolto 17 rimbalzi.

I risultati della notte Nba