Nba, Anthony Edwards nella storia come LeBron James e Kevin Durant

Anthony Edwards è il terzo giocatore più giovane di sempre a raggiungere quota 10.000 punti prima dei 25 anni. Hanno fatto meglio di lui solo LeBron James e Kevin Durant. La stella dei Los Angeles Lakers, The Chosen One (Il Prescelto), ha toccato questo traguardo a 23 anni e 59 giorni mentre l’ala degli Houston Rockets lo ha conquistato a 24 anni e 33 giorni. Edwards è quindi riuscito ad anticipare un’altra grande icona del basket Nba: Kobe Bryant, giunto a 10.000 punti all’età di 24 anni e 194 giorni.

Timberwolves-Cavaliers 131-122

Il record personale di Edwards è arrivato di pari passo con la vittoria dei Minnesota Timberwolves in casa contro i Cleveland Cavaliers per 131-122. Il 24enne di Atlanta ha trascinato i suoi con una prestazione da 25 punti, 9 assist e 7 rimbalzi. Fondamentale anche la performance di Julius Randle, autore di una doppia doppia (con 28 punti, 8 assist e 11 rimbalzi), Jaden McDaniels (26 punti, 1 assist, 5 rimbalzi), Donte DiVincenzo (22 punti, 4 assist, 1 rimbalzo) e Rudy Gobert, anche lui in doppia doppia (11 punti, 3 assist, 13 rimbalzi).

Minnesota al quarto posto della Western Conference

La vittoria arrivata nella notte al Target Center di Minneapolis (preceduta dal minuto di silenzio per la morte di Renee Nicole Good) proietta la squadra di Chris Finch al quarto posto della classifica della Western Conference, con un bilancio di 25 vittorie e 13 sconfitte. Davanti al club del Minnesota ci sono Denver Nuggets, San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder. L’obiettivo della franchigia è chiaro: puntare al titolo Nba. Missione fallita per due anni di fila con l’eliminazione alla finale di Conference con Dallas nel 2024 e con Oklahoma City nel 2025 (che poi ha vinto l’anello).

Tra certezze e mercato

Con l’addio di Karl-Anthony Towns (passato ai New York Knicks nel 2024) e l’arrivo di giocatori come Randle e DiVincenzo (quest’ultimo ormai in pianta stabile nel quintetto titolare), i Timberwolves hanno trovato un nuovo equilibrio che gli permette di sognare. Chissà se arriverà qualche sorpresa dal mercato. Di concreto per ora non c’è nulla, solo rumors che in passato hanno accostato alla franchigia giocatori come Ja Morant, playmaker ai ferri corti con i Memphis Grizzlies.

Carriera e numeri di Anthony Edwards

Anthony Edwards è nato ad Atlanta il 5 agosto 2001. Dopo aver frequentato l’Università della Georgia e aver giocato una stagione con i Bulldogs, il 20 marzo 2020 si è dichiarato eleggibile per il Draft Nba di quello stesso anno. E’ stato quindi selezionato come prima scelta assoluta dai Minnesota Timberwolves. Il 28 marzo 2021 ha segnato 42 punti (con 7 rimbalzi e 3 assist) nella gara contro i Phoenix Suns, diventando il terzo giocatore più giovane della storia della lega a segnare almeno 40 punti in una partita. Ad oggi le sue statistiche parlano chiaro: 29.2 punti, 5.1 rimbalzi e 3.8 assist. Numeri che lo proiettano verso il suo terzo All-Star Game.