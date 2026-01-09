Minneapolis, donna uccisa da agente Ice: JD Vance lo difende. Proteste in varie città

L’Amministrazione Trump ha affidato al vicepresidente JD Vance il compito di lanciare la controffensiva, dopo l’ondata di critiche e proteste che ha fatto seguito all’uccisione a Minneapolis della 37enne Renee Nicole Good da parte di un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). Un incidente che rischia di far diventare la città, già teatro nel 2020 dell’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia bianco, l’epicentro di un più vasto movimento di protesta a livello nazionale.

L’Amministrazione Trump difende l’Ice

“Il presidente Donald Trump e la sua Amministrazione sono completamente al fianco degli eroici uomini e donne del’Ice“, ha detto al portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, introducendo nella ‘briefing room’, gremita di giornalisti, Vance. “L’attacco di Minneapolis” è stato “un attacco contro il popolo americano”, ha affermato il vicepresidente, accusando i media di una falsa ricostruzione dei fatti. La donna vittima della sparatoria aveva “tentato di speronare l’agente”, che “si è difeso”; “gli agenti dell’Ice dovrebbero essere sostenuti nel loro lavoro”; la vittima faceva parte di una “ampia rete di sinistra”; la morte della 37enne è stata una “tragedia, causata da lei stessa”, è stata la versione del vicepresidente.

Tensione a Minneapolis e in altre città

Nel frattempo, a partire dall’alba, a Minneapolis era salita la tensione, dopo le veglie di mercoledì notte sul luogo dell’incidente. Decine di persone, avvolte in pesanti cappotti, si sono radunate in un parcheggio vicino al Bishop Henry Whipple Federal Building a Fort Snelling. L’edificio ospita diverse agenzie federali, tra cui un tribunale per l’immigrazione. La folla scandiva slogan e sventolava bandiere americane e cartelli che chiedevano all’Ice di lasciare il Minnesota. Per sgomberare l’area, gli agenti federali hanno usato proiettili al peperoncino e gas lacrimogeni.

Altre proteste, per lo più pacifiche e senza incidenti di rilievo si sono registrate a New York, New Orleans, Pittsburgh, Portland, San Francisco, Washington e altre città. Le autorità di Minneapolis hanno quindi denunciato l’esclusione della polizia locale dalle indagini sull’incidente, prese in carico dall’Fbi. “Non hanno alcuna giurisdizione”, ha affermato al segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. “Difficile aspettarsi un esito giusto”, ha affermato il governatore del Minnesota, Tim Walz.

Identificato l’agente Ice che ha sparato a Minneapolis

Intanto è stato identificato l’agente dell’Ice che ha sparato e ucciso Renee Good, anche se la segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem non ha pubblicamente rivelato nome e cognome del poliziotto. Tuttavia, ha parlato di un episodio avvenuto lo scorso giugno a Bloomington, Minnesota, in cui lo stesso agente era rimasto ferito dopo essere stato trascinato da un veicolo in fuga. I documenti giudiziari relativi a quel caso identificano l’uomo come Jonathan Ross. Secondo gli atti del tribunale, rimase con il braccio incastrato nel finestrino di un veicolo mentre il conducente cercava di sfuggire all’arresto. Fu trascinato per circa 91 metri e le ferite al braccio richiesero 50 punti di sutura.