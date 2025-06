Il match finisce 103-91. Grave infortunio per Tyrese Haliburton

Gli Oklahoma City Thunder sono i nuovi campioni Nba. In gara 7 delle Nba Finals 2025 hanno battuto gli Indiana Pacers per 103-91, chiudendo la serie sul 4-3. L’Mvp Shai Gilgeous-Alexander ha trascinato Oklahoma con 29 punti e 12 assist, mentre Jalen Williams ne ha aggiunti 21. I Pacers hanno pagato a caro prezzo un grave infortunio alla parte inferiore della gamba destra di Tyrese Haliburton ad inizio partita.

Primo titolo per Oklahoma

Per Oklahoma è il primo titolo della loro storia iniziata nel 2008 con il trasferimento da Seattle, il secondo della franchigia dopo quello del 1979 quando però si chiamavano SuperSonics. Fino ad oggi, i Thunder avevano giocato le finals una sola altra volta, nel 2012, perdendo contro i Miami Heat.

Shai Gilgeous-Alexander, prestazione da Mvp

Una gara-7 da Mvp per Shai Gilgeous-Alexander, che dopo essersi aggiudicato il titolo nella regular season, e alle finali della Western Conference si conferma anche nelle Finals. Per lui il match decisivo si chiude con 29 punti, 12 assist e 5 rimbalzi. Il tutto in una serata in cui la percentuale al tiro è tutt’altro che perfette (solo 8/27).

