Rozier e Billups arrestati, terremoto scommesse in Nba

Terry Rozier e Chauncey Billups sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine federale sulle scommesse sportive nell’NBA. Secondo quanto riferito all’Associated Press da fonti vicine alla vicenda, i capi d’accusa a carico della guardia dei Miami Heat e dell’allenatore dei Portland Trail Blazers non stati resi noti e le Nba non ha ancora rilasciato dichiarazioni al riguardo. Ma secondo una delle fonti sentite da AP, Rozier era già stato oggetto di indagine da parte della lega del basket americano, che starebbe anche vagliando la posizione dell’ex giocatore di Detroit Malik Beasley. Il cestista degli Heat è finito in manette oggi e la sua squadra non ha commentato l’arresto. Ulteriori informazioni dovrebbero emergere dalla conferenza stampa, in programma oggi, del direttore dell’Fbi Kash Patel e di altri funzionari delle forze dell’ordine.

Oltre 30 arresti, la mafia dietro il sistema

Oltre 30 persone sono state arrestate nell’ambito di indagini su scommesse sportive illegali e partite di poker truccate sostenute dalla mafia. Lo affermano le autorità statunitensi. Si tratta della stessa inchiesta in cui sono finiti in manette la guardia dei Miami Heat Terry Rozier e l’allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups. Rozier, in particolare, è accusato di aver partecipato a un sistema illegale di scommesse sportive utilizzando informazioni riservate sull’Nba. La posizione di Billups è, invece, contenuto in un separato atto d’accusa che denuncia l’esistenza di un vasto piano – finanziato dalle famiglie mafiose – per truccare partite di poker clandestine. Nel provvedimento contro Rozier si sostiene che ci siano nove co-cospiratori anonimi, tra cui un residente della Florida e uno dell’Oregon, entrambi ex giocatori dell’Nba, oltre a un parente di Rozier.