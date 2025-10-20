Nba, Kevin Durant è il giocatore più pagato di sempre

Kevin Durant supera LeBron James: è il giocatore Nba che ha guadagnato di più in carriera. Grazie all’estensione contrattuale firmata con gli Houston Rockets, del valore di 90 milioni di dollari, il 37enne di Washington raggiunge quota 591.135.653 dollari accumulati nelle 21 stagioni disputate nella National Basketball Association. Il 15 volte All-Star si è unito alla franchigia del Texas dopo l’esperienza, poco fruttifera, coi Phoenix Suns, con l’obiettivo conclamato di vincere il titolo 2025-2026.

James, stella Nba dei Los Angeles Lakers, insegue al secondo posto con 581.322.455 dollari. Chiude il podio Steph Curry, guardia dei Golden State Warriors, con 470.141.507 dollari.

La top 10 dei giocatori Nba con più guadagni in carriera

Kevin Durant 591.135.653 LeBron James 581.322.455 Steph Curry 470.141.507 dollari James Harden 411.406.674 dollari Paul George 406.203.976 dollari Chris Paul 404.526.572 dollari Anthony Davis 390.038.205 dollari Kawhi Leonard 375.772.011 dollari Jimmy Butler 366.174.318 dollari Damian Lillard 365.371.691 dollari

Durant a Houston: la maxi operazione

“Durant detiene ora il record per i guadagni più alti nella storia Nba. Il suo contratto attuale ha una durata di tre anni e un valore di 144,7 milioni di dollari. In questa stagione ne guadagnerà 54,7 milioni“, fa sapere Shams Charania, giornalista sportivo statunitense, in un post su Instagram.

“I Rockets hanno acquisito Durant a luglio nell’ambito della più grande operazione di mercato nella storia Nba, uno storico accordo tra sette squadre che ha portato Jalen Green, Dillon Brooks, la scelta numero 10 assoluta Khaman Maluach e le scelte del secondo turno Rasheer Fleming e Koby Brea ai Phoenix Suns. L’aggiunta di Durant ha immediatamente elevato i Rockets, attualmente al secondo posto nella Western Conference, a legittimi contendenti del titolo Nba, affiancando il due volte campione e due volte MVP delle finali ai giovani talenti Alperen Sengun e Amen Thompson“.