LeBron James in Cina, la diplomazia del basket per rafforzare i rapporti Washington-Pechino

In un periodo segnato da tensioni commerciali e geopolitiche tra Stati Uniti e Cina, LeBron James ha scelto il linguaggio universale della pallacanestro per promuovere il dialogo. La leggenda NBA ha firmato un editoriale sul People’s Daily, quotidiano della Repubblica Popolare Cinese, sottolineando come “il basket non sia solo uno sport, ma anche un ponte che ci unisce”.

Si tratta di un evento più unico che raro visto che, secondo il South China Morning Post, difficilmente il giornale del Partito Comunista pubblica articoli firmati da star sportive straniere.

L’NBA torna a Macao con Suns e Nets

La visita di LeBron James in Cina coincide con i preparativi per le partite di pre-season NBA 2025, che si terranno a Macao il 10 e 12 ottobre e vedranno in campo Phoenix Suns e Brooklyn Nets.

L’evento segna un momento importante per la lega americana, che cerca di ricostruire il proprio marchio nella Grande Cina dopo anni di tensioni. La frattura diplomatica risale al 2019, quando un tweet di Daryl Morey – allora general manager degli Houston Rockets – a sostegno dei manifestanti di Hong Kong provocò il boicottaggio delle partite NBA nel Paese. Le trasmissioni sono tornate regolari solo nel 2022.

Rapporti in ricostruzione tra Cina e NBA

Negli ultimi anni non sono mancati tentativi di riavvicinamento. Nel 2023 Stephen Curry e De’Aaron Fox hanno fatto visita in Cina, attirando migliaia di tifosi. Curry è tornato anche nel 2024, confermando la popolarità della lega americana.

Ora è LeBron James a raccogliere l’eredità di questa diplomazia sportiva, pronto a vivere la sua 23ª stagione in NBA con i Los Angeles Lakers. Durante la sua tappa a Chengdu, il campione ha dichiarato ai media locali: “È una grande emozione per me poter venire qui, così lontano da casa, e ricevere un’accoglienza così calorosa e amorevole. Volevo solo riversarlo sulla comunità e su questo Paese”.

LeBron James e la “diplomazia del basket”

L’accoglienza ricevuta da LeBron James in Cina conferma come la pallacanestro sia diventata uno strumento di soft power culturale e di dialogo tra due Paesi spesso divisi da contrasti economici e politici. Con le prossime sfide NBA a Macao e il sostegno delle superstar americane, il 2025 potrebbe rappresentare un punto di svolta per il rafforzamento dei rapporti tra Cina e NBA, grazie alla diplomazia del basket.