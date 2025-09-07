Eurobasket 2025, Italia ko contro la Slovenia. Pozzecco lascia la Nazionale

Italia eliminata agli ottavi di finale di Eurobasket 2025. Una super prestazione di Luka Doncic, stella dei Los Angeles Lakers, trascina la Slovenia ai quarti. Gli azzurri escono sconfitti per 84-77 dopo un inizio negativo e nonostante il tentativo finale di rimonta che li aveva portati a tre punti dagli avversari (80-77), quando mancavano solo 32 secondi alla fine del match.

Al termine della partita il ct Gianmarco Pozzecco ha annunciato il suo addio alla panchina azzurra. “È stata la mia ultima partita con la nazionale, la decisione è mia – ha annunciato il tecnico in conferenza stampa, visibilmente commosso – Ringrazio il presidente Petrucci che mi ha dato l’onore di allenare la nazionale: è stato il più grande onore della mia vita avere questo ruolo. Ringrazio il general manager Salvatore Trainotti per aver creduto sempre in me. Ringrazio il mio staff”.

Pozzecco lascia la panchina degli azzurri

“Amo tutti i miei giocatori – ha spiegato Pozzecco – Non mi interessa che tipo di allenatore sono, non mi interessa della mia carriera e di quello che pensate di me. Nella mia carriera da allenatore mi concentro solo sui miei giocatori. Non lo dico perché abbiamo perso, ma perché li ho visti soffrire. Posso essere il peggior allenatore del mondo, ma come ho detto loro nello spogliatoio, nessuno ha il rispetto che ho io per i giocatori italiani. Nessuno li ama più di me”. Pozzecco ha lasciato la conferenza stampa visibilmente commosso.

Gallinari saluta la Nazionale dopo Eurobasket 2025

Italia-Slovenia, inoltre, segna l’addio alla nazionale di Danilo Gallinari. “Siamo in ottime mani. Sono maturati tantissimo dal primo giorno di raduno e anche nelle loro stagioni con il club e nel loro percorso. Sarà emozionante per me continuare a vederli in tv”, ha detto a Sky Sport l’ex cestista Nba dopo l’eliminazione da Eurobasket 2025. “Doncic ha fatto una partita incredibile”, ha poi ammesso tornando a parlare del match. “Non abbiamo mai mollato ma sappiamo che per vincere le partite bisogna giocare per 40 minuti. Siamo partiti così così, ce l’abbiamo messa tutta”.

A true Italian legend. 🇮🇹



Danilo Gallinari was honored after playing his last game for the Azzurri.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/sHSzG4rsmu — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Petrucci: “Parlerò con Pozzecco, ha creato un gruppo coeso”

“Ho appreso che Gianmarco ha dichiarato che questa è stata la sua ultima partita in Nazionale. Parlerò con lui. Lo ringrazio per aver creato in questi anni un gruppo coeso e con il piacere di stare insieme”. Così il presidente della Fip Giovanni Petrucci.

“Per le scelte sul futuro mi confronterò con Gigi Datome e Salvatore Trainotti, che hanno la responsabilità del Settore Squadre Nazionali maschili – ha aggiunto – Non posso che ringraziare questa Nazionale per aver lottato fino in fondo in tutte le partite di questo Europeo: il futuro è certamente dalla nostra parte e lo testimoniano anche gli straordinari risultati che tutte le nostre Nazionali hanno ottenuto in questa estate incredibile. Non ultimo il Bronzo europeo 3×3 maschile arrivato oggi”.

Super prestazione di Doncic

Luka Doncic è stato autore di una prestazione magistrale negli ottavi di finale di Eurobasket 2025 contro l’Italia. Il fuoriclasse sloveno ha messo a segno 42 punti, 10 rimbalzi e un assist ed è entrato ufficialmente nella Top 50 marcatori della storia degli Europei con 515 punti totali. Il 26enne di Lubiana è al 45° posto alle spalle di campioni come Marc Gasol, Alain Gilles, Ibrahim Kutluay e Marco Belinelli.