Eurobasket 2025, oggi Italia-Cipro: orario e dove vederla in tv

Torna in campo oggi, 4 settembre, a Limassol l’Italia del basket reduce da tre vittorie consecutive con l’ultima contro la Spagna che ha blindato il secondo posto nel girone C. Contro i padroni di casa di Cipro, ultimi del gruppo, gli azzurri di Gianmarco Pozzecco, con un successo, hanno la possibilità di alimentare le speranze di chiudere il girone addirittura al primo posto scavalcando la Grecia attesa stasera dalla sfida contro una Spagna a caccia di punti qualificazione.

Non ci sarà la rivelazione Niang

Grande protagonista martedì sera nel match vinto dagli azzurri con la Spagna agli Europei di Basket, Saliou Niang – uscito per un problema alla caviglia durante l’ultimo quarto dopo aver realizzato una doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi – salterà l’ultimo impegno della fase a gironi in programma con Cipro. Lo ha annunciato ieri la Federbasket. “Gli esami effettuati hanno escluso lesioni importanti ma Saliou non verrà impiegato nella partita contro Cipro”, fa sapere la Fip.

Italia prima nel girone C se…

Questa la classifica del gruppo C di Eurobasket: Grecia 3/1, Italia 3/1, Spagna 2/2, Georgia 2/2, Bosnia Erzegovina 2/2, Cipro 0/4

L’Italia finisce al 1° posto se: 1) Vince con Cipro, 2) La Spagna batte la Grecia.

L’Italia finisce al 2° posto se: 1) Vince con Cipro, 2) La Grecia supera la Spagna.

Dove vedere la partita in tv

Italia-Cipro si disputerà oggi alle 17:15 a Limassol e come tutte le altre gare di Eurobasket 2025 sarà trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket) e disponibile anche via streaming su NOW TV e SkyGo. In alternativa, DAZN offre la possibilità di seguire le gare in streaming live e on demand. Inoltre la sfida di oggi si potrà vedere in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, permettendo a tutti di sostenere la Nazionale senza pagare un abbonamento.

Le gare di oggi di Eurobasket 2025

Questo il programma di oggi di Eurobasket:

Bosnia ed Erzegovina – Georgia ore 14

Francia – Islanda ore 14

Israele-Slovenia ore 17

Italia-Cipro ore 17:15

Spagna-Grecia 20:30

Polonia-Belgio 20:30

L’Italia punta al podio nelle quote, Serbia favorita per il titolo

Il successo dell’Italia di Gianmarco Pozzecco contro la Spagna campione in carica permette alla nazionale di Basket di guardare con più ottimismo al proseguimento dell’Europeo, dopo 3 vittorie e una sola sconfitta. Aumenta la fiducia dei bookmaker nelle chance di medaglia: un posto fra le prime tre del torneo, riporta Agipronews, si gioca a 7 su Planetwin365 e Goldbet. Gli azzurri non sono tra i favoriti ma hanno dimostrato di potersela giocare. Davanti a tutti, in lavagna, la Serbia di Nikola Jokic a 1,35, seguita dalla Germania campione del mondo, a 1,48, e dalla Francia (argento olimpico a Parigi 2024) a 3.

Serbia in ‘pole’ anche per il suo primo titolo europeo, a 2,50, con in scia la Germania a 3. Si sale a 23 per l’impresa dell’Italia, a secco dal trionfo di Parigi nel 1999.

I betting analyst sorridono alla Serbia anche per lo scettro di Mvp: Jokic favorito, a 2,60, davanti alla coppia tedesca formata da Franz Wagner, a 6, e Dennis Schroeder, a 7. Più staccato, a 11, Giannis Antetokoumpo che con la sua Grecia ha regalato finora l’unico dispiacere agli Azzurri. Vale invece 29 volte la posta il colpo della stella italiana Simone Fontecchio, futura ala piccola dei Miami Heat in Nba