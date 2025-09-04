Eurobasket 2025, Italia travolge Cipro 89-54: quarta vittoria di fila

Quarta vittoria di fila per l’Italia a Eurobasket 2025. Gli azzurri, con il lutto sulla maglia per la morte di Giorgio Armani, hanno travolto 89-54 i padroni di casa di Cipro nell’ultima partita del girone disputato a Limassol. La squadra di Pozzecco ha mandato cinque giocatori in doppia cifra, con Fontecchio e Spagnolo autori di 13 punti a testa e Diouf in doppia doppia con 12 punti e 10 rimbalzi. L’Italia ha chiuso al secondo posto il girone ma la Grecia ha superato la Spagna 90-86, prendendosi il primo posto nel raggruppamento. Iberici eliminati, mentre gli Azzurri giocheranno contro la Slovenia l’ottavo di finale a Riga domenica 7 settembre.