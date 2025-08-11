Paola Mauriello, morta l’ex azzurra del basket

E’ morta all’età di 44 anni Paula Mauriello, cestista che ha vinto i Giochi del Mediterraneo 2009 con la maglia azzurra e anche uno scudetto e una Supercoppa con la canotta del Napoli Vomero.

“Il presidente FIP Giovanni Petrucci condivide il cordoglio della famiglia a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana – si legge in una nota della Federbasket – Ala, in serie A, con Napoli Vomero, Faenza e Ragusa, Basket Parma, Ribera, di recente ha partecipato a “Free Yourself”, il corso per allenatrici della FIP a testimonianza di quanto fosse legata alla pallacanestro e alla vita, alla ricerca di nuovi traguardi. Attualmente era Consigliere Regionale del CR Abruzzo con delega al movimento femminile. I funerali si terranno lunedì 11 agosto a Francavilla alle ore 17, presso la parrocchia di Sant’Alfonso”.