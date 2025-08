Morto Marco Bonamico, il “Marine” del basket italiano. Vinse l’oro europeo con l’Italia nel 1983

Lutto nel mondo del basket italiano. E’ morto all’età di 68 anni Marco Bonamico, bandiera della Virtus Bologna e con un trascorso anche alla Fortitudo. Era ricoverato da qualche settimana all’ospedale Bellaria di Bologna. Soprannominato ‘Il Marine’, ha conquistato con la maglia azzurra il titolo europeo a Nantes nel 1983 e la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Mosca nel 1980.

“Ha lasciato un ricordo positivo come atleta e come uomo in ogni realtà che lo ha visto protagonista – il ricordo della Federbasket in una nota – Il presidente Fip Giovanni Petrucci, commosso e colpito dalla notizia, a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana, è vicino alla famiglia e ne condivide il cordoglio”. A livello di club ha vinto due scudetti, in epoche diverse, con la Virtus, e due Coppe Italia. Una volta terminata la carriera da giocatore (ha indossato anche le canotte di Siena, Milano, Napoli, Forlì e Udine) non ha comunque lasciato la pallacanestro: è stato presidente della Legadue e commentatore televisivo con la Rai: nel 2004 ha commentato l’argento dell’Italbasket ad Atene insieme al compianto Franco Lauro.

Marco Bonamico: chi era il “Marine” del basket italiano

Marco Bonamico (nato a Genova il 18 gennaio 1957 – Bologna, 4 agosto 2025) è stato una figura iconica del basket nazionale: il “Marine”, soprannome che gli venne attribuito per la sua straordinaria fisicità e l’approccio combattivo in campo.

Carriera nei club

Ala/Pivot di 2,01 m, iniziò la sua carriera nella Virtus Bologna nella stagione 1975‑76, tornando poi a vestire la maglia bianconera in più occasioni: 1977‑78, 1980‑86, 1988‑89.

Ha militato in 15 stagioni di Serie A1 e 4 in A2, vestendo anche le maglie di Fortitudo Bologna, Siena, Olimpia Milano, Napoli, Forlì e Udine.

Con la Virtus Bologna ha vinto due scudetti (1976 e 1984) e due Coppe Italia (1984 e 1989).

È stato protagonista anche in Europa, distinguendosi nella finale di EuroLeague 1981, dove fu top scorer della gara contro il Maccabi Tel Aviv, pur in una sconfitta.

Nazionale italiana

Con la maglia azzurra ha collezionato 154 presenze e realizzato 754 punti.

Ha vinto l’argento alle Olimpiadi di Mosca 1980 e l’oro agli Europei del 1983 a Nantes, entrando nella storia del basket italiano.

Dopo il ritiro: dirigente, commentatore e ambasciatore del basket

Dopo il ritiro nel 1995, Marco Bonamico ha mantenuto un forte legame con il mondo del basket. È stato opinionista sportivo per la televisione, in particolare per la RAI, e nel 2009 è stato eletto presidente della Legadue, contribuendo alla crescita del movimento cestistico nazionale.