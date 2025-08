Eleonora Boi, moglie di Gallinari, morsa da uno squalo a Porto Rico

La donna, 39 anni e incinta, non sembra essere in gravi condizioni

Eleonora Boi, moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, al momento in forze ai Vaqueros de Bayamón, è stata morsa da uno squalo a Porto Rico. La notizia è riportata da Wapa Tv. La donna, 39 anni, incinta, è stata morsa alla coscia da uno squalo sulla spiaggia di Isla Verde.

Secondo Wapa Tv è stata Nilda Jiménez, biologa del Dipartimento delle Risorse Naturali, a certificare che la ferita riportata dalla donna è stata causata da un morso di squalo. Rubén Moyeno, commissario della polizia municipale di Carolina, ha spiegato che i suoi agenti si sono recati immediatamente sul posto non appena ricevuta la segnalazione, prestando alla donna i primi soccorsi.

Boi non sembra essere in pericolo di vita, è in condizioni stabili ed è stata trasferita all’ospedale dell’Università di Porto Rico a Carolina.

Il Dipartimento delle Risorse Naturali e Ambientali di ha spiegato che in questo momento gli squali nutrice (tiburon gata) sono in fase di accoppiamento e per questo vivono in acque poco profonde.

Rubén Moyeno, commissario della polizia municipale di Carolina, ha aggiunto che occorre fare molta attenzione a bagnarsi in questo momento e che chiunque avvisti animali come gli squali in acqua deve immediatamente segnalarlo alle autorità competenti.

A gennaio l’annuncio di Gallinari: “Nuova sfida con i Vaqueros”

“È con grande piacere che mi preparo per una nuova importante sfida con la maglia dei Vaqueros. Sono grato di poter fare ciò che amo di più, giocare a basket e stare vicino alla mia famiglia”. Con queste parole in un post su Instagram, il 22 gennaio 2025, con tanto di video mentre si allena, Danilo Gallinari annunciava il suo ritorno al basket giocato nel campionato di Porto Rico con la maglia dei Vaqueros.

“Ringrazio il club, e in particolare Carlos Arroyo (ex giocatore Nba e dirigente della squadra), per la fiducia e per avermi dato la possibilità di tenere aperta la porta in caso di chiamata Nba“, aveva aggiunto il Gallo che è di fatto fermo dallo scorso anno al termine del suo contratto con i Milwaukee Bucks.