Per il club si tratta del primo titolo della sua storia, iniziata nel 2008 con il trasferimento da Seattle

Gli Oklahoma City Thunder sono i nuovi campioni Nba. In gara 7 delle Finals hanno battuto gli Indiana Pacers per 103-91, chiudendo la serie sul 4-3. L’Mvp Shai Gilgeous-Alexander ha trascinato la squadra con 29 punti e 12 assist, mentre Jalen Williams ne ha aggiunti 21. I Pacers hanno pagato a caro prezzo un grave infortunio alla parte inferiore della gamba destra di Tyrese Haliburton ad inizio partita. Per Oklahoma è il primo titolo della loro storia iniziata nel 2008 con il trasferimento da Seattle. Migliaia di tifosi si sono riversati fuori dal palazzetto, il Paycom Center, e per le strade della città per festeggiare il prestigioso titolo del basket americano.

