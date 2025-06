Marco Belinelli, Toko Shengelia e Alessandro Pajola al Sant'Orsola dal compagno

La Virtus Bologna, reduce dal trionfo contro Brescia nella finale scudetto di Basket, ha portato la coppa della Serie A ad Achille Polonara, il giocatore 33enne ricoverato all’ospedale Sant’Orsola per una leucemia mieloide.

Il post social della Virtus Bologna per Polonara

“Te l’avevamo promesso e te l’abbiamo portata. Forza Achille”, scrive in un post sui social il club campione d’Italia pubblicando una foto che ritrae Polonara insieme ad alcuni compagni di squadra, che indossano una mascherina chirurgica. Si tratta di Marco Belinelli, Toko Shengelia e Alessandro Pajola.

TE L’AVEVAMO PROMESSO E TE L’ABBIAMO PORTATA. FORZA ACHILLE ❤️ pic.twitter.com/2PAOlwgiMp — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) June 18, 2025

Polonara con la coppa in mano: “Siamo campioni d’Italia”

Il cestista 33enne ha accolto i compagni in camera e poi si è affacciato dalla finestra brandendo la coppa in direzione di fotografi e giornalisti: “Siamo campioni d’Italia”, ha urlato Polonara visibilmente emozionato.

Le parole del capitano Belinelli

Come riporta il Resto del Carlino, dopo la visita, il capitano Belinelli si è intrattenuto con i cronisti a cui ha raccontato l’emozione del compagno: “Era contento di vederci”, ha dichiarato l’ala campione d’Italia che ha ammesso di essere a conoscenza della malattia del compagno da prima delle finali. Belinelli ha poi spiegato di averlo raccontato alla squadra dopo gara 2 dopo aver avuto l’ok dalla società e dallo stesso Polonara: “Era giusto che la squadra lo sapesse, è stata una botta ma ero convinto che ci avrebbe dato la forza per vincere gara 3 per lui”.

