Il 3-0 a Brescia nella finale playoff vale il 17° Scudetto

La Virtus Bologna è campione d’Italia di basket. Gli emiliani si sono imposti in casa della Germani Brescia in Gara-3 con il punteggio di 96-74, chiudendo la serie sul 3-0. Per la Virtus Bologna è il 17° scudetto della sua storia. Grande protagonista Shengelia, autore di 31 punti, ai lombardi non bastano i 24 punti di Burnell.

Germani Brescia-Virtus Bologna 74-96: il tabellino

Germani Brescia (coach Poeta): Bilan 17, Ferrero 0, Dowe 4, Della Valle 5, Ndour 0, Burnell 24, Tonelli 0, Ivanovic 11, Mobio 0, Rivers 11, Cournooh 2, Pollini.

Virtus Bologna (coach Ivanovic): Coordinier 5, Accorsi 0, Bellinelli 0, Pajola 2, Taylor 19, Shengelia 31, Hackett 6, Morgan 11, Diouf 11, Zizic 6, Akele 5.

𝐒𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐄𝐄𝐍 🏆🇮🇹

Ha vinto Bologna! pic.twitter.com/III1KknjJU — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) June 17, 2025

I giocatori della Virtus dedicano la vittoria a Polonara

A fine match, negli spogliatoi, i giocatori della Virtus hanno prontamente chiamato il loro compagno Achille Polonara a cui nelle ultime ore è stata diagnosticata una leucemia mieloide. Nelle immagini, condivise sui social, si vede tutta la squadra chiamare il giocatore (ora ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche) per dedicargli la vittoria finale.

