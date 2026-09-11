Morta la principessa Astrid di Norvegia, sorella di re Harald

La principessa Astrid di Norvegia è morta all’età di 94 anni. Due giorni fa la donna, in sedia a rotelle, aveva dato l’ultimo saluto nella cattedrale di Oslo al fratello minore, Harald, re di Norvegia per 35 anni. Il nuovo sovrano Haakon ha deciso che le bandiere saranno issate a mezz’asta sul balcone del palazzo reale oggi e il giorno del funerale. “Sua Maestà il Re ha appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa della principessa Astrid”, si legge in una nota stampa.

Principessa Astrid, Londra, 3 dicembre 2015 (Image ©Licensed to i-Images Picture Agency)

Astrid è deceduta due settimane dopo Harald, morto il 28 agosto scorso a 89 anni. Il monarca norvegese, qualche giorno prima la sua morte, il 17 agosto, era stato era stato ricoverato in ospedale per anemia emolitica, una malattia del sangue che ha causato un accumulo di liquidi nell’organismo che richiede un trattamento ospedaliero, aveva comunicato la Casa Reale. Era la prima volta che si veniva a conoscenza del fatto che Harald soffrisse della malattia.