Payton Pritchard si aggiudica il premio di sesto uomo dell’anno per questa stagione Nba. Si tratta del riconoscimento assegnato alla migliore riserva, intitolato a una leggenda dei Boston Celtics: John Havlicek. Per i Celtics gioca, nel ruolo di guardia, anche Pritchard, che ha ottenuto 82 dei 100 voti della giuria chiamata a decidere sui premi Nba, precedendo Malik Beasley di Detroit (13 voti) e Ty Jerome di Cleveland (due voti).

I record di Pritchard

Per lui si tratta del coronamento di una stagione straordinaria che lo ha trasformato in beniamino dei tifosi di Boston. E’ stato, infatti, l’unico giocatore ad aver segnato più di 1000 punti nei match in cui non era partito titolare e ha stabilito il record di triple realizzate da una riserva.

Gli altri giocatori dei Celtics che hanno vinto questo premio

E’ la quinta volta che un giocatore dei Celtics si aggiudica il premio: in precedenza era toccato a Kevin McHale (nel 1984 e nel 1985), a Bill Walton (1986) e a Malcolm Brogdon (2023). “È sicuramente un onore“, ha commentato Pritchard dopo aver appreso la notizia.

Le parole del presidente dei Celtics Brad Stevens

“Payton è un giocatore di basket e i suoi compagni sanno cosa ricevono ogni singolo giorno in termini di impegno, cura e dedizione”, ha dichiarato il presidente dei Celtics Brad Stevens in un comunicato diffuso dal club. “Il fatto che venga onorato con il premio intitolato al grande John Havlicek è un riconoscimento a tutto ciò che porta alla nostra squadra”, ha aggiunto.

Gli altri premi e i candidati

Nei prossimi giorni verranno annunciati altri premi individuali: oggi quello per il miglior giocatore dell’anno (tra Jalen Brunson di New York, Anthony Edwards di Minnesota e Nikola Jokic di Denver) e domani quello per il miglior difensore (tra Dyson Daniels di Atlanta, Draymond Green di Golden State o Evan Mobley di Cleveland).

