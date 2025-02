Gli Hawks battono i Pistons, i Pacers hanno la meglio sugli Utah Jazz

Dieci le partite di regular season di Nba disputate nella notte. Al Madison Square Garden i New York Knicks superano gli Houston Rockets 124-118 grazie ai 42 punti con 10 assist di Jalen Brunson. Da segnalare la tripla doppia di Amen Thompson (25-11-11). Netto successo degli Oklahoma City Thunder sui Milwaukee Bucks per 125-96 con Shai Gilgeous-Alexander che mette a referto 34 punti. Troppe comunque le assenze dei Bucks (16 i punti per Ryan Rollins).

Vittoria quasi a fil di sirena degli Atlanta Hawks sui Detroit Pistons per 132-13o. Molto positiva la prova di Trae Young con 34 punti mentre non bastano ai Pistons i 30 punti (e 14 assist) di Cade Cunningham. Per Simone Fontecchio 4 punti mei suoi 16′ in campo. Tirata anche la vittoria degli Indiana Pacers sugli Utah Jazz per 112-111. Sono 22 i punti di Pascal Siakam e 18 di Tyrese Haliburton. Non sono sufficienti la doppia doppia da 21 e 12 rimbalzi di John Collins e i 21 di un Jordan Clarkson.

Successo dei Washington Wizards sugli Charlotte Hornets per 124-114 spinti dai 26 punti di Bilal Coulibaly e i 22 di Kyle Kuzma. Agli avversari non basta la tripla doppia (24-10-10) di Miles Bridges. I Denver Nuggets si impongono 125-113 sui New Orleans Pelicans grazie anche alla tripla doppia di Nikola Jokic (27-14-10). Ma pesano anhe i 36 punti di Michael Porter Jr. Vittoria ai supplementari dei Portland Trail Blazers sui Phoenix Suns 121-119 con 25 e 20 rimbalzi di DeAndre Ayton e 24 di Deni Avdija contro i 34 di Devin Booker e i 27 di Kevin Durant.

I Golden State Warriors piegano gli Orlando Magic 104-99 con 25 di Andrew Wiggins e 24 di Steph Curry contro i 26 dalla panchina di Cole Anthony. Successo importante dei Sacramento Kings che superano 116-114 i Minnesota Timberwolves. Da segnalare i 33 punti di DeMar DeRozan e i 30 di Naz Reid per i Minnesota. Larga vittoria infine dei Memphis Grizzlies sui San Antonio Spurs 128-109 con 31 punti messi a referto da Jaren Jackson Jr. e i 27 di GG Jackson dalla panchina. Per gli Spurs 27 punti di Victor Wembanyama.

