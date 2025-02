Super prestazione di Tatum nel match contro i 76ers. Fontecchio a referto con 11 punti

Nella notte dell’Nba i Detroit Pistons superano in casa i Chicago Bulls (127-119). Tra i Pistons 22 punti, 3 rimbalzi e 15 assist per Cade Cunningham. Da segnalare anche la prestazione dell’azzurro Simone Fontecchio, che mette a segno 11 punti. I Boston Celtics vincono sul capo dei Philadelphia 76ers (118 a 110) con una super prestazione di Jayson Tatum (35 punti, 7 rimbalzi e 11 assist).

Vittoria interna per i Cleveland Cavaliers sui Dallas Mavericks (144 a 101). Ventidue punti, 11 rimbalzi e 3 assist per Evan Mobely. Successo casalingo anche per Toronto Raptors contro i Los Angeles Clippers (115 a 108). Venti punti, sei rimbalzi e sette assist per Rj Barrett. Vincono in trasferta, infine, i Memphis Grizzlies sui Milwaukee Bucks (132 a 119). Ottima performance di Jaren Jackson Jr (30 punti, 5 rimbalzi e 2 assist).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata