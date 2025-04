I Bulls perdono in casa per 109 e 90, i Mavericks sbancano il campo dei Kings con un 120 a 106

Proseguono i play-in di Nba che sanciscono nuove eliminazioni nel percorso verso i play-off. Stagione finita per Chicago Bulls e Sacramento Kings, rispettivamente eliminati da Miami Heat e Dallas Mavericks.

I Bulls perdono in casa per 109 e 90, travolti da un super Tyler Herro che mette dentro 38 punti per gli Heat. Dallas sbanca il campo dei Kings con un 120 a 106. Ai padroni di casa non bastano i 33 punti di DeMar DeRozan per avere la meglio. Il migliore tra i Mavs è Anthony Davis (27 punti), seguito da Klay Thompson (23).

AD (27pts) & KLAY (23pts) LEAD THE MAVS TO THE #SoFiPlayIn W 🔥 💯 They’ll play Memphis Friday night (9:30pm/et, TNT) for the 8-seed in the West! pic.twitter.com/uTF3iP7YiW — NBA (@NBA) April 17, 2025

Play-in Nba, i risultati della notte 16 aprile

Chicago Bulls-Miami Heat 90-109

Sacramento Kings-Dallas Mavericks 106-120

