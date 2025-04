Vincono gara 1 anche Knicks, Nuggets e Pacers

Sono iniziati i playoff Nba 2025 con le prime quattro partite in programma. Il risultato a sorpresa in questa prima giornata lo firmano i Minnesota Timberwolves che vincono in trasferta contro i Los Angeles Lakers per 117-95. Anthony Edwards mette a referto 22 punti e 9 assist, ma a contribuire al successo ci pensano anche Jalen McDaniels (25 punti) e Naz Reid (23). Ai Lakers non basta Luka Doncic, che chiude con 37 punti e 8 rimbalzi mentre LeBron James si ferma a 18.

Playoff Nba 2025, Indiana batte Milwaukee

Vittoria interna degli Indiana Pacers che piegano con il punteggi di 117-98 i Milwaukee Bucks. Protagonista della serata Pascal Siakam che mette a referto 25 punti, doppia doppia di Tyrese Haliburton con 10 e 12 assist, mentre a Milwaukee non basta Giannis Antetokounmpo, che chiude con 36 punti e 12 rimbalzi.

Playoff Nba 2025, vincono Knicks e Nuggets

Con un ultimo quarto strabordante con un parziale di 21-0, i New York Knicks ribaltano il match contro i Detroit Pistons imponendosi 123-112. I Pistons avanti di otto punti a nove minuti dalla fine subiscono la reazione di New York trascinata da Jalen Brunson che mette a referto 34 e 8 assist. Pesa anche la doppia doppia di Karl-Anthony Towns (23 ed 11 rimbalzi). Per Detroit 25 punti di Tobias Harris e 20 di Cade Cunningham (con 12 assist). Simone Fontecchio non è sceso in campo. Infine ai Denver Nuggets serve un tempo supplementare per vincere gara-1 contro i Los Angeles Clippers. Finisce 112-110 con Denver premiato dalla tripla di Christian Braun ad un minuto dalla fine dell’overtime e dai liberi di Aaron Gordon, che chiude con 25 punti e 8 rimbalzi. Nikola Jokic sfiora la tripla doppia con 29, 12 assist e 9 rimbalzi mentre ai Clippers non bastano i 32 punti e 11 assist di James Harden.

