King James saluta gli oltre 159 milioni di follower su Instagram e i quasi 53 milioni su X

LeBron James ha annunciato che si prende una pausa dai social media. Il miglior marcatore di sempre della NBA e star dei Los Angeles Lakers ha dato l’annuncio su X, l’ex Twitter in mano a Elon Musk da cui continua la fuga di personaggi famosi, e Instagram mercoledì sera spiegando la sua volontà di allontanarsi dalle sue pagine. “E detto questo, vi saluto. Lascio i social per il momento, prendetevi cura di voi”, si legge nel post di James che ha 159 milioni di follower su Instagram e 52,9 milioni su X

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑

— LeBron James (@KingJames) November 20, 2024