La vicepresidente degli Stati Uniti: "Noi lottiamo per il futuro"

Kamala Harris ha elogiato Joe Biden dopo il suo discorso dallo Studio Ovale nel quale ha spiegato le motivazioni del suo abbandono della corsa alla presidenza. “Ha mostrato cos’è la vera leadership”, ha detto la vicepresidente parlando all’American Federation of Teachers a Houston, in Texas. “Nei prossimi sei mesi continuerà a lottare per il popolo americano e siamo profondamente grati per il servizio alla nostra nazione”, ha aggiunto.

Harris: “Noi lottiamo per il futuro”

In America si stanno confrontando due visioni, una che guarda al passato e una rivolta al futuro e “noi lottiamo per il futuro”, ha detto ancora Harris.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata