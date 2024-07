Brillano Danilo Gallinari e Nicolò Melli, autori di 14 punti a testa. Pozzecco: "Inseguiamo il sogno"

Partenza a razzo per l’Italia al torneo preolimpico di basket in corso in Portorico. Gli Azzurri, allenati da Gianmarco Pozzecco, hanno spazzato via nella notte il Bahrain all’esordio 114-53 e torneranno sul parquet domani, giovedì 4 luglio, alle ore 20.30 locali (le 2.30 in Italia) per giocare contro i padroni di casa del Portorico. Al Coliseo di San Guan, brillano Danilo Gallinari e Nicolò Melli, autori di 14 punti a testa. In doppia cifra anche Achille Polonara (13), Awudu Abass, Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso (11) e Stefano Tonut (10).

“All’inizio della gara – ha commentato Pozzecco – ero un po’ nervoso perché non stavamo giocano bene, cosa che poi abbiamo cominciato a fare. Abbiamo grande rispetto per tutti gli avversari che affrontiamo e anche questa sera è stato così. Contento che i ragazzi abbiano giocato per 40 minuti con aggressività mettendo pressione e facendo esattamente ciò che avevamo preparato. Ora guardiamo avanti con fiducia e pensiamo al Portorico. Siamo qui per un sogno e vogliamo realizzarlo”.

